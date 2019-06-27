На Багамах акулы растерзали девушку

На Багамских островах 21-летняя девушка скончалась из-за нападения трёх акул. Местные власти заявили о намерении расследовать произошедшее и выразили соболезнования родителям погибшей.

Джордан Линдси отдыхала на островах вместе с родителями. Во время занятий дайвингом на девушку напали три акулы. Родители пытались предупредить девушку об опасности, но Линдси не успела вовремя вернуться на берег. Акулы повредили ей ноги и оторвали правую руку. Девушку доставили в больницу, но врачи не сумели ей помочь, передаёт Lenta.Ru. По словам очевидцев, спустя час после происшествия на том месте, где плавала девушка, люди могли наблюдать трёх акул.