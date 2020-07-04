В Австралии мужчина погиб в результате нападения акулы

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4 июля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC

акула, pixabay.com

У побережья австралийского острова Фрейзер акула напала на мужчину. Сотрудники полиции штата Квинсленд уточнили, что человек получил травмы, несовместимые с жизнью, спасатели ничем не смогли ему помочь.

Акула напала на человека, когда тот был в воде рядом с мысом Индиан-Хед. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако мужчина сильно пострадал и скончался на месте.

Напомним, в июне трехметровая акула напала на серфингиста у побережья города Кингсклифф в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Людям, которые находились неподалеку, удалось отбить ее нападение. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.