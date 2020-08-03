В «Газпроме» прокомментировали штраф от Польши из-за «Северного потока-2»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Nord Steram 2, globallookpress.com/

В «Газпроме» прокомментировали информацию о штрафе от Польши из-за «Северного потока-2». По данным корпорации, запрашиваемая польским антимонопольным регулятором у «Газпрома» информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования по строящемуся газопроводу.

«Газпром» сегодня получил от польского антимонопольного регулятора UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа, оно сейчас изучается. UOKiK сообщил о штрафе россйской компании в размере 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по «Северному потоку-2».

Это максимальная санкция, предусмотренная польским законодательством за непредоставление информации. В ходе разбирательства UOKiK обратился к «Газпрому» за документами, относящимися к делу, но компания отказалась предоставить данные.

В корпорации сообщили, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования. Ранее в своем ответе «Газпром» просил UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получил.

Последний этап строительства газопровода, по которому газ пойдет из России в Европу напрямую, был приостановлен из-за санкций США.

Напомним, глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на российскую компанию в связи с отсутствием сотрудничества в разбирательстве, которое в настоящий момент проводится в связи со строительством газопровода.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил недоумение, "с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к "Газпрому" и "Северному потоку-2, поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии".