В Совфеде удивились штрафу от Польши: «с какого перепуга»
3 августа 2020, 15:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информациюе о том, что Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2".
Сенатор считает, что "налицо недобросовестная конкуренция". Он выразил недоумение, "с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к "Газпрому" и "Северному потоку-2", поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии". Джабаров отметил, что это явная попытка сорвать строительство газопровода.
Утром в понедельник, 3 августа, стало известно, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку–2".
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал действия польской стороны.
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