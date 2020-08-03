В Совфеде удивились штрафу от Польши: «с какого перепуга»

Аргументы Недели → Политика 13+

3 августа 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В. Джабаров, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информациюе о том, что Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2".

Сенатор считает, что "налицо недобросовестная конкуренция". Он выразил недоумение, "с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к "Газпрому" и "Северному потоку-2", поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии". Джабаров отметил, что это явная попытка сорвать строительство газопровода.

Утром в понедельник, 3 августа, стало известно, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку–2".

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал действия польской стороны.