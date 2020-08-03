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Лукашенко сформировал национальную модель экономического развития Белоруссии - иждивенческое государство

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко сформировал национальную модель экономического развития Белоруссии - иждивенческое государство

Лукашенко в 1994 году шёл на выборы, опираясь на человеческий инстинкт.  Когда он избрался, то стал народным президентом,  но при этом стал суетиться, и сразу стало понятно, что он занимается только собой. Ему очень понравилось быть президентом, и он быстро стал менять конституцию под себя, аннулировать предыдущие сроки, и так далее. Он решил остаться навсегда.

На чем была основана его уверенность? Он считал, что живет в формате национально-провинциального подхода. Это вечное недовольство Москвой. И он из этого варианта не вышел. Он так и остался - дайте, подайте, добавки… Вот как он был во главе совхоза и ездил в райком добиваться чего-то, то и здесь, будучи президентом, он так же действовал. Плюс бытовой национализм, который в Белоруссии вполне развит, как и на Украине. Вот на этих байках, что белорусы самые лучшие и работящие, он играл, и еще на том, что все им должны, и что Россия должна. Здесь интересная такая манера, очень выгодная манера, когда глава государства что-то сделать не может, он убеждает, что внешние силы должны и обязаны, но не хотят. Так он снимает с себя ответственность. Вот на этом он играл постоянно, натравливал на Россию, утверждая, что Россия не поставила, Россия не додала. Интеграция с Россией была построена на том, что Россия что-то даст. Это не скрывалось. Этот иждивенческий подход, который укоренился еще со времен Советского Союза, стоял во главе белорусского государства. Так была сформирована национальная модель экономического развития Белоруссии.

Какие  в ней были пункты? Максимально открытый доступ к российским топливным ресурсам – нефти и газу. Максимально открытый доступ к российскому рынку и кредитам. При этом закрытый белорусский рынок: он маленький, его надо беречь.
Он до сих пор живет в своем масштабе и не понимает, что уже двадцать первый век, и что народ поменялся.

Власть российская нейтральна и очень внимательно наблюдает за выборами в Белоруссии. Во-первых, в Москве твердо считают, что Лукашенко напишет себе любой результат. Во-вторых, Москва делает ставку на то, что в Белоруссии очень боязливый народ. Белорусы будут смотреть, кто пойдет первый, и они пристроятся, если почувствуют, что их победа впереди. Лукашенко объявит свой дикий результат, и Москва считает, что он удержится. Но если народ выступит против, то Москва признает новую власть.

Подробнее читайте в материале "Аргументов недели".

ПВ

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