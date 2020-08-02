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В Британии назвали нового участника войны в Ливии

, 17:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Британии назвали нового участника войны в Ливии
военнослужащие итальянской армии на фото globallookpress.com/ Salvatore Laporta

Италия оказалась на стороне Турции в ливийском конфликте. Участие Рима заявила британская the Guardian.

Главными союзниками Правительства национального согласия (ПНС) являются Турция, Катар. Кроме того, в число сторонников этой стороны конфликта входит Италия.

«Италия является союзником ПНС», — заявила британская пресса: «Она полагается на Триполи, чтобы остановить поток мигрантов, пересекающих Средиземное море к своим берегам».

В Ливии идет гражданская война. С войсками ПНС сражается Ливийская национальная армия. На стороне Триполи воюют Турция и Кувейт.

«Хафтара поддерживают лидеры ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и Иордании, которые рассматривают политический ислам как угрозу своей собственной власти», — объясняет сложившийся расклад the Guardian.

Накануне Ливия упоминалась в скандале с задержанными россиянами в Белоруссии. Якобы они направлялись в Триполи. Но как известно, Россия Триполи не поддерживает.

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