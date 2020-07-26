Турция создает военную коалицию в Африке

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26 июля 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Ливийские СМИ, лояльные правительству национального согласия, возглавляемому Фаэзом аль-Сарраджем, сообщили, что Турция нашла себе новых военных союзников в Африке и уже подписала с ними соглашения.

Согласно источникам, близким к ливийскому правительству, Турция подписала соглашение о военном сотрудничестве с Нигером в контексте усиления своего контроля и влияния в регионе. Анкара планирует поддерживать союзные с ней Африканские государства, особенное внимание она планирует уделять странам Сахеля, имеющим границы с Ливией.

Ливийский политик Исмаил Базника считает, что «подписание соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности в настоящее время будет отвечать интересам обеих сторон, Турция извлекает выгоду, совершая экспансию в африканские страны, а Нигер сможет влиять на процессы, происходящие в Ливии, что бесспорно даст экономические преференции». Присутствие Турции в странах Сахеля и Сахары не сулит ничего хорошего для французов, давно осваивавших этот регион. По мнению Базника, - «Чад станет следующей страной, которая подпишет с Анкарой соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности». Скорее всего союзником Турции в региональных военных делах, также, будет Алжир.

Анкара планирует значительно усилить свое присутствие в Африке. Гражданская война в Ливии дает Турции такую возможность. Но самостоятельно Анкара не смогла бы осилить столь грандиозную задачу без значительных финансовых вливаний со стороны. Катар – один из таких спонсоров, другим, вероятно, является Азербайджан.

Судя по всему, Турция сколачивает серьезные военный альянс, который будет действовать не только в Средиземноморском регионе, в Северной Африке, но и в центральной части черного континента, а возможно – охватит более широкие области. Франции, похоже, в ближайшее время придется потесниться в Сахеле, а, возможно, и в западной Африке. Анкара также развивает свою экспансию в северо-восточном направлении, охватывая Кавказ, Центральную Азию и Дальний Восток.