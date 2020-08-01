Тысячи немцев протестовали в Берлине против антикоронавирусных мер
1 августа 2020, 20:29[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: Fox news
В Германии прошла акция «конец пандемии». Люди протестовали против антикоронавирусных мер.
Митинг получил название «Конец пандемии — день свободы». Он собрал людей со всей германии. Безопасность обеспечивала полиция. Она ругалась по громкоговорителю и требовала соблюдать социальную дистанция с мерами предосторожности.
«Мы здесь, и мы громко кричим, потому что нас лишают свободы», — заглушала полицейских толпа.
На митинге люди были без масок. Они несли плакаты «Нас заставляют носить намордник», «Естественная защита против вакцинации» и «Корона — ложная тревога».
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