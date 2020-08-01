Коронавирусом заразились почти 18 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом приблизилось к 18 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.
Последние данные таковы. Заразились 17 873 616 человек. Умерил 685 278, вылечились 11 246 165 человек.
Лидируют Соединенные Штаты. Там насчитывается 4,7 миллионов заразившихся. На втором месте Бразилия с почти 2,7 миллионами. На третьем Индия, в которой заразились около 1,75 человек.
На минувшей неделе средний суточный показатель окончательно утвердился на значительном уровне. В Соединенных Штатах теперь заражаются 70 — 77 тысяч человек ежедневно. У Бразилии и Индии примерно одинаковый показатель: 50 — 58 тысяч заразившихся каждый день.
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