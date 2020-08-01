Коронавирус 1 августа: вакцина на табаке и обязательное ношение масок в вузах

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 17 787 308 человек. Погибли 684 499 инфицированных, вылечились – 11 177 852.

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Отмечается: он заявил об этом в ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без них, однако перед этим нужно показать справку.

Иностранцы, прибывающие в РФ, должны иметь справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через Россию. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача. Исследование должно быть «выполнено методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию».

Сегодня на территории Московской области возобновят работу кинотеатры, а также санаторно-курортные организации. Уточняется, что кинотеатрам позволено начать работу лишь с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса. Также открываются все образовательные организации и гостиницы. Органам исполнительной власти снова позволено проводить официальные мероприятия, а самостоятельным гидам и экскурсоводам разрешено приступить к работе. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Александр Мясников поделился, как сделать так, чтобы коронавирус прошел в легкой форме. По словам медика, очень важно бросить курить, а также похудеть, ведь избыточный вес является фактором риска при COVID-19. Также стоит стремиться к здоровому малокалорийному питанию — это снижает обострение диабета, который также влияет на течение заболевания. Нужно заниматься спортом, закаляться и контролировать артериальное давление. Еще врач советует привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, как только появится препарат.

Крупнейший производитель сигарет готовится начать клинические испытания своего прототипа вакцины от коронавируса на основе табака. В корпорации рассказали, что со дня на день ждут одобрения управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также отметили, что «настроены оптимистично». О работе над созданием вакцины компания объявила 1 апреля. Разработкой вакцины занимается биотехнологическая «дочка» табачного производителя, которая использует собственную технологию на основе быстро растущего табака.