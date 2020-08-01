Мир никогда не будет прежним. Коронавирус стремительно уничтожает наше прошлое

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1 августа 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Covid-19 до сих пор не побеждён и продолжает своё распространение по планете. Даже сейчас до конца не выяснено точное происхождение опаснейшего из всех вирусов в мире.

Битва теорий между учёными сообществами по-прежнему продолжаются. Но многие эксперты уже заявляют, что прежнему миру пришёл конец. То, что было раньше, уже никогда не вернётся, и даже когда закончится пандемия, человеческое общество уже будет развиваться в совершенно другом направлении. Стоит отметить, что во время пандемии сразу же раскрылись истинные сущности земных правительств. Люди отчётливо поняли, кому можно доверить свою жизнь или кому лучше совсем не доверять. Каждому правителю достались суровые испытания, и не все они с ними справились. Коронавирус, по мнению экспертов, прекрасно показал всю суть государственных режимов планеты. Одни справились достойно и «сохранили лицо», другие же потеряли всякую честь, тем самым полностью уничтожив свою репутацию. Диктаторские режимы отчётливо показали свою «невиданную заботу» о населении.

Прежний мир, который мы знали, уже давно испарился. 2020-й навечно войдёт в историю, как год, сравнимый лишь с 1914-м или 39-м. Слишком много трагедий, войн и катастроф за какое-то полугодие. А ведь год ещё даже не закончился. Человечество подверглось настоящей проверке на достоинство и благоразумие. Дело касается не только правительственных систем, но и каждого отдельного гражданина нашей планеты. Коронавирус подверг испытаниям целые семьи. Достойные люди раскрыли свою истинную суть и проявили рыцарское благородство. Они не дали в обиду своих близких и друзей и всячески поддержали их. Недостойные же, напротив, показали себя во всей «красе», выплеснув наружу свои самые тёмные стороны. В нашем мире значительно возросло количество разводов. Самоизоляция устроила миллионам семей серьёзную проверку на прочность. Не каждый брак это выдержал с достоинством. Столкновение членов семьи друг с другом на одной территории нередко влекло за собой даже убийства, не говоря уже про случаи простого насилия.

Covid-19 нанёс тяжелейший удар по мировой экономике. Малоразвитые страны, вроде тех, что находятся в Африке и Южной Америке пострадали настолько, что им потребуются годы на восстановление. Хуже всего пришлось государствам с почти полным отсутствием всякого здравоохранения. Сразу же всплыли наружу все имевшиеся ранее проблемы. Не оправдали себя и всевозможные политические блоки. К примеру, Евросоюз, считавшийся эталоном единства и равенства, едва не раскололся из-за пандемии. Почти каждая страна предпочла защищать лишь только своих сограждан. Причём карантинные меры, вводимые властями, действовали совершенно по-разному. В Скандинавии в вирусную опасность не верили вплоть до мая. В Италии же наоборот, действовал закрытый режим для всего населения. Почти половина стран земного шара обеспечила своих граждан должной денежной поддержкой. Другие государства отказались от подобных мер. В России, к сожалению, на прямые выплаты так и не пошли. Из-за отсутствия должной поддержки людей в РФ едва не случился голод. Сильно увеличилось недовольство властью среди простого населения. Экономический крах привёл к падению зарплат и сокращению рабочих мест по всей стране. Правительственные выплаты врачам и безработным не всегда доходили вовремя.

В следующем году начинается новое десятилетие, и неизвестно, каким оно станет для всего человечества. Обычно такие годы, как 2020-й, решают судьбы целых эпох. Пока ещё неизвестно, что именно ждёт нашу цивилизацию в ближайшее время. Не исключено, что катастрофы не закончатся, а продолжат проверять нас всех на прочность. По прогнозам астрологов, мы ещё пока не достигли финальной стадии перехода к новой эре.