Вторая волна? В Москве и регионах фиксируют рост числа заболевших COVID-19

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31 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В последние дни даже официальные данные говорят о росте числа заболевших COVID-19 в Москве и других регионах. Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке, на котором призвал подготовиться ко второй волне коронавируса и «сделать все, чтобы избежать масштабных ограничений».

За последние две недели число подтвержденных случаев коронавируса в Москве выросло более чем на 30% - с 531 (16 июля) до 694 (27 июля). Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно говорил, что второй волны пандемии в городе не будет: «... мы уже пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Все-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений».

Тем не менее, после двухмесячного снижения, в Москве вновь начался рост числа заболевших. Это можно связать с запуском массового тестирования в поликлиниках столицы, увеличившим, по словам Собянина, выявляемость заболевших в пять раз. Всего же, по разным оценкам, к середине июля COVID-19 переболели от 16 до 60% населения Москвы.

Помимо Москвы за последнюю неделю среднее число выявленных больных выросло еще примерно в трети регионов. Особенно заметен рост в курортных областях: Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставрополье.

«Ключевыми очагами становятся курортные места, из которых эпидемия легко может перескочить практически в любой город страны. Это, конечно, повышенный фактор риска, и можно вспомнить, что мартовская эпидемия в Европе во многом была связана с тем, что люди из Северной Европы поехали в Италию кататься на лыжах. <...> Условная вторая волна, а точнее, новый цикл локальных вспышек, может по времени оказаться даже более долгим, чем первая волна», - считает директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников.

Официальная статистика заболеваемости зачастую выглядит недостоверно. По мнению экспертов, для оценки реальной динамики эпидемии можно использовать косвенные показатели - например, рост числа запросов в поисковиках, связанных с симптомами коронавируса. При COVID-19 люди чаще начинают искать в интернете информацию о пропаже обоняния и вкуса, болях в спине, уровне сатурации, обследованиях и лекарствах. По оценке Бориса Овчинникова, за последнюю неделю такой метод показывает рост заболеваемости как минимум в 12 регионах.

Кандидат биологических наук, доцент департамента социологии Высшей школы экономики Алексей Куприянов считает, что вспышки заболеваемости в российских регионах вряд ли прекратятся до появления вакцины:

«Наибольшую тревогу вызывает то, что полное искоренение вируса пока наблюдалось только в крайне мало затронутых изолированных странах. Во всех странах, где поражение было массовым, эпидемия тлеет до сих пор. Это создает постоянную скрытую угрозу, и полного искоренения вируса, видимо, можно будет добиться только с появлением вакцины».

В последние две недели в мире регистрируют рекордный прирост заболеваемости - число инфицированных достигает 290 тысяч человек ежедневно. Аналитики отмечают, что в России действительно есть признаки ухудшения ситуации, однако с уверенностью говорить о второй волне пока нельзя.