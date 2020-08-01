В Испании хотят продлить режим отпуска

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1 августа 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Правительство Испании рассматривает идею продлить режим коронавирусного отпуска. С этим предложением выступила министр труда Иоланда Диас.

Только-только Испания пережила шок от полученной статистики. Экономика ушла в рецессию. Во втором квартале ВВП страны упал на 18,5 процентов. На Майорке в этот момент начались переговоры с участием региональных правительств и профсоюзными лидерами. Там же была Иоланда Диас. Она заявила, что надежды на улучшение экономической ситуации нет. Правительство рассматривает идею продления covid-отпусков.

«Не было бы никакого смысла отказываться от такой важной системы защиты, как система, разработанная правительством», — пояснила министр труда Испании.

Отпускная система должна была закончиться в Испании в конце сентября. Однако теперь ее хотят продлить до конца года.

Это решение уже взбесило испанский бизнес. В Каталонии и вовсе заблокировали отпускную систему. Там отказались подчиняться Мадриду, пояснив, что введение режима отпусков носит рекомендательный характер.

Система отпусков, введенная в Испании достаточно тяжелая для бизнеса. Отпуск предоставлен по меньшей мере 3,7 миллионам человек. Бизнес дохода не приносит, а терпит лишь убытки. При этом увольнять людей официальный Мадрид запретил.

Все это уже привело к уничтожению более миллиона рабочих мест. Это произошло в период с апреля по июнь. Главным образом пострадали сферы услуг и туризма.