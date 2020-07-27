По Испании и Франции нет данных по зараженным на выходных

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27 июля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

встреча прибывших из Уханя украинцев на facebook-фото Зеленского

Пандемия в европейских государствах стихает. То в одной, то в другой стране континента не объявляется о новых случаях заражений за сутки. На минувших выходных это случилось во Франции и Испании.

Как правило, отсутствие данных о новых заражениях говорит о том, что их и не было. На минувшем уикэнде такая ситуация замечена в Испании и Франции. Некогда эти две страны шумели в мировой информационной повестке в связи со вспышкой пандемии.

В Европе и в целом ситуация уже более-менее стабилизировалась. Основной очаг находится в России, Румынии и Украине. Даже Великобритания уже вышла из числа лидеров.

В мировой статистике первое место по-прежнему у США. На втором Бразилия, на третьем Индия. Четвертое и пятое место делят ЮАР и Россия. В нашей стране количество новых диагнозов потихоньку снижается. На Африку пандемия еще только-только обрушивается.

По последним данным коронавирусом в мире заражены 16 442 487 человек. Умерли 652 606, вылечились 10 064 736 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 16,442,487 +221,195 652,606 10,064,736 1 США 4,371,992 +56,130 149,850 2,090,231 2 Бразилия 2,419,901 +23,467 87,052 1,634,274 3 Индия 1,440,371 +50,525 32,866 921,303 4 Россия 818,120 +5,765 13,354 603,329 5 ЮАР 445,433 +11,233 6,769 265,077