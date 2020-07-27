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По Испании и Франции нет данных по зараженным на выходных

, 13:33 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

По Испании и Франции нет данных по зараженным на выходных
встреча прибывших из Уханя украинцев на facebook-фото Зеленского

Пандемия в европейских государствах стихает. То в одной, то в другой стране континента не объявляется о новых случаях заражений за сутки. На минувших выходных это случилось во Франции и Испании.

Как правило, отсутствие данных о новых заражениях говорит о том, что их и не было. На минувшем уикэнде такая ситуация замечена в Испании и Франции. Некогда эти две страны шумели в мировой информационной повестке в связи со вспышкой пандемии.

В Европе и в целом ситуация уже более-менее стабилизировалась. Основной очаг находится в России, Румынии и Украине. Даже Великобритания уже вышла из числа лидеров.

В мировой статистике первое место по-прежнему у США. На втором Бразилия, на третьем Индия. Четвертое и пятое место делят ЮАР и Россия. В нашей стране количество новых диагнозов потихоньку снижается. На Африку пандемия еще только-только обрушивается.

По последним данным коронавирусом в мире заражены 16 442 487 человек. Умерли 652 606, вылечились 10 064 736 человек.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

16,442,487

+221,195

652,606

10,064,736

1

США

4,371,992

+56,130

149,850

2,090,231

2

Бразилия

2,419,901

+23,467

87,052

1,634,274

3

Индия

1,440,371

+50,525

32,866

921,303

4

Россия

818,120

+5,765

13,354

603,329

5

ЮАР

445,433

+11,233

6,769

265,077

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