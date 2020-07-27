По Испании и Франции нет данных по зараженным на выходных

Пандемия в европейских государствах стихает. То в одной, то в другой стране континента не объявляется о новых случаях заражений за сутки. На минувших выходных это случилось во Франции и Испании.
Как правило, отсутствие данных о новых заражениях говорит о том, что их и не было. На минувшем уикэнде такая ситуация замечена в Испании и Франции. Некогда эти две страны шумели в мировой информационной повестке в связи со вспышкой пандемии.
В Европе и в целом ситуация уже более-менее стабилизировалась. Основной очаг находится в России, Румынии и Украине. Даже Великобритания уже вышла из числа лидеров.
В мировой статистике первое место по-прежнему у США. На втором Бразилия, на третьем Индия. Четвертое и пятое место делят ЮАР и Россия. В нашей стране количество новых диагнозов потихоньку снижается. На Африку пандемия еще только-только обрушивается.
По последним данным коронавирусом в мире заражены 16 442 487 человек. Умерли 652 606, вылечились 10 064 736 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
16,442,487
|
+221,195
|
652,606
|
10,064,736
|
1
|
США
|
4,371,992
|
+56,130
|
149,850
|
2,090,231
|
2
|
Бразилия
|
2,419,901
|
+23,467
|
87,052
|
1,634,274
|
3
|
Индия
|
1,440,371
|
+50,525
|
32,866
|
921,303
|
4
|
Россия
|
818,120
|
+5,765
|
13,354
|
603,329
|
5
|
ЮАР
|
445,433
|
+11,233
|
6,769
|
265,077