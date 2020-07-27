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В России число проведенных тестов на коронавирусную инфекцию достигло отметки 27 млн

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России число проведенных тестов на коронавирусную инфекцию достигло отметки 27 млн
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В РФ провели более 27 млн. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется: за минувшие сутки было сделано 239 тыс. исследований. Также планка в 26 млн. проведенных тестов была преодолена 23 июля, в прошлый четверг.

Сейчас под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 263 759 пациентов.

Ранее сообщалось: в Воронежской области за минувшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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