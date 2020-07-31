Стало известно о возможном уничтожении 42 российских «Панцирей» в Ливии и Сирии
31 июля 2020, 09:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В интернете появились данные об уничтожении 42 российских комплексов «Панцирь-С» на территории Ливии и Сирии в течение 270 дней. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Как пишет ресурс Avia.pro, согласно размещенной в сети информации, комплексы были выведены из строя в ходе боевых действий в результате точных ударов турецкой артиллерии и авиации. Утверждается, что большую часть «Панцирей» уничтожили в Ливии, где продолжается конфликт между различными группировками, борющимися за власть в стране.
Российский портал подверг сведения о потере 42 систем сомнению. В процитированной публикации отмечается, что Турция на данный момент официально подтвердила ликвидацию только девяти «Панцирей».
Ранее сообщалось, что журнал The National Interest назвал оружие РФ, которое Москва способна применить в случае войны с Украиной и НАТО.
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