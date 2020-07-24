В Ливии российский ЗПРК «Панцирь-С» победил в дуэли с турецким ударным беспилотником

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24 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкий боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB-2, атаковавший позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), был сбит зенитным пушечно-ракетным комплексом «Панцирь-С» сил ПВО ЛНА к западу от города Сирт.

«Силы ПВО Ливийской национальной армии обнаружили и сбили турецкий беспилотник к западу от города Сирт», – сказано в официальном сообщении Ливийской национальной армии. Эксперты, осмотрев обломки дрона пришли к выводу, что был уничтожен турецкий

ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB-2.