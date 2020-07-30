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NI назвал оружие, которое Россия может применить в войне против Украины или НАТО

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

NI назвал оружие, которое Россия может применить в войне против Украины или НАТО
Учения армии России, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Названо российское оружие, которое Москва способна использовать в военном конфликте с Украиной или Североатлантическим альянсом. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах американских СМИ.

В список смертоносного оружия РФ, составленный журналом The National Interest, в частности, попал танк Т-90. В процитированной публикации отмечается, что данная бронемашина обладает значительной огневой мощью и наделена современной защитой.

Также положительных характеристик от экспертов издания удостоились БМП-3, РСЗО «Торнадо» и гранатомет РПГ-30.

Ранее Алексей Леонков, отечественный военный эксперт, предсказал коллапс Соединенных Штатов в случае удара по стране ядерными «Посейдонами».

ДЦ

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