NI назвал оружие, которое Россия может применить в войне против Украины или НАТО
30 июля 2020, 15:05[ «Аргументы Недели» ]
Названо российское оружие, которое Москва способна использовать в военном конфликте с Украиной или Североатлантическим альянсом. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах американских СМИ.
В список смертоносного оружия РФ, составленный журналом The National Interest, в частности, попал танк Т-90. В процитированной публикации отмечается, что данная бронемашина обладает значительной огневой мощью и наделена современной защитой.
Также положительных характеристик от экспертов издания удостоились БМП-3, РСЗО «Торнадо» и гранатомет РПГ-30.
Ранее Алексей Леонков, отечественный военный эксперт, предсказал коллапс Соединенных Штатов в случае удара по стране ядерными «Посейдонами».
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