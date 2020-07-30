Погребинский предрек потерю Украиной Донбасса навсегда в случае заморозки войны

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30 июля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Заморозка вооруженного конфликта на территории Донбасса приведет к потере данного региона для Украины. С соответствующим прогнозом в беседе с представителями СМИ выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Как отметил Погребинский, процитированный интернет-изданием «Новороссия», замораживание противостояния хорошо тем, что в данном случае прекратятся боевые действия. При этом реализация такого сценария запустит механизм потери Донбасса для Украины навсегда, предсказал аналитик.

Ранее в четверг сообщалось, что Энрике Менендес, политолог из Донбасса, назвал два пути прекращения войны.