В Белоруссии задержали работавшего на Собчак политтехнолога

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29 июля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: цепи, pixabay.com

Белорусские СМИ сообщили, что в республике задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на выборах президента США Барака Обамы, а также разработал избирательную кампанию телеведущей Ксении Собчак.

«По версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни" (видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской). По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение», - рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак посмеялась над кадрами оперативной съемки белорусских правоохранителей, продемонстрированных в эфире телеканала «Беларусь 1».

Белорусский государственный телеканал показал видео задержания граждан.