Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса

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29 июля 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Турция, фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа допустил, что в стране будут введены новые ограничения из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в центральных и восточных районах.

Как подчеркнул министр, пик пандемии в Стамбуле и Измире пройден, но волна еще продолжается. А в центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут. «Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — констатировал министр.

Во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, на повестке дня новых ограничений нет. Турецкий министр призвал граждан повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что цены на отдых в Турции для россиян с каждой неделей растут.