Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию, иначе по возвращении неизбежен коллективный стресс

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы, Newinform

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва/Global Look Press

Поездка россиян на отдых за границу может привести к повышению уровня коллективного стресса, поэтому пока от таких поездок лучше воздержаться, считает академик РАН Геннадий Онищенко.

"Давайте в своей привычной среде вернемся к своему биоритму, трудовому ритму", - посоветовал бывший главный санитарный врач РФ.

Еще одна причина, по которой Онищенко не советует отдыхать в Турции - "там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная". По его словам, можно вспомнить март, когда россияне не могли вернуться на родину самостоятельно. "Многие не могли улететь из Турции и из других стран, потому что закрыли границы. Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее", - считает академик.

Рейсы Москва – Анталья стали самыми популярными и подорожали вдвое.