Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию, иначе по возвращении неизбежен коллективный стресс

Поездка россиян на отдых за границу может привести к повышению уровня коллективного стресса, поэтому пока от таких поездок лучше воздержаться, считает академик РАН Геннадий Онищенко.
"Давайте в своей привычной среде вернемся к своему биоритму, трудовому ритму", - посоветовал бывший главный санитарный врач РФ.
Еще одна причина, по которой Онищенко не советует отдыхать в Турции - "там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная". По его словам, можно вспомнить март, когда россияне не могли вернуться на родину самостоятельно. "Многие не могли улететь из Турции и из других стран, потому что закрыли границы. Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее", - считает академик.
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