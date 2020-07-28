Рейсы Москва – Анталья стали самыми популярными и подорожали вдвое
28 июля 2020, 13:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
Сообщается, что спрос на авиабилеты в Турцию у российских путешественников на неделе с 20 по 26 июля, когда стало известно о возобновлении авиасообщения, вырос в пять раз по сравнению с предыдущей неделей.
Рейсы Москва – Анталья вышли на первое место по популярности среди всех зарубежных направлений. При этом средняя цена билета по сравнению с прошлым годом выросла на 42% – с 17,6 тысяч рублей до почти 25 тысяч рублей за билет «туда-обратно».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.