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Рейсы Москва – Анталья стали самыми популярными и подорожали вдвое

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Рейсы Москва – Анталья стали самыми популярными и подорожали вдвое
Аэропорт. Фото: pixabay.com

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что спрос на авиабилеты в Турцию у российских путешественников на неделе с 20 по 26 июля, когда стало известно о возобновлении авиасообщения, вырос в пять раз по сравнению с предыдущей неделей.

Рейсы Москва – Анталья вышли на первое место по популярности среди всех зарубежных направлений. При этом средняя цена билета по сравнению с прошлым годом выросла на 42% – с 17,6 тысяч рублей до почти 25 тысяч рублей за билет «туда-обратно».

ДВа

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