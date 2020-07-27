Названы условия вылета из России в Турцию

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27 июля 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Турция, pixabay.com

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с тремя странами, в том числе с популярным у граждан РФ курортом –Турцией. Эксперты разъяснили, что понадобится туристам для вылета из страны, сообщает kp.ru.

Первое, что стоит отметить, россиянам не придется обязательно оформлять справку об отсутствии коронавируса для въезда в Турцию или для заселения в отель. Кроме того, любой человек может сдать анализ на COVID-19 в центрах диагностики, открытых в воздушных гаванях Стамбула, Антальи, Даламана, Измира. Цена услуги составит около 15 евро.

Однако по возвращению в Россию все туристы обязаны предоставить результаты теста на коронавирус в течение 72 часов после прилета.

«Во время полёта в Турцию нужно будет заполнить специальную анкету: паспортные данные, номер места в салоне лайнера, адрес отеля, контактная информация. Данные нужны на тот случай, если на рейсе будет выявлен пассажир с коронавирусом. Тех, кто сидел на ближайших двух креслах спереди, сзади и по бокам от инфицированного путешественника, поместят в карантин или изоляцию на 2 недели», - говорится в источнике.

При этом в российском аэропорту будут измерять температуру и если она выше нормы или замечены симптомы ОРВИ, то пассажира могут отправить для обследования в больницу.