Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Названы три страны, куда россияне смогут улететь с 1 августа

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Названы три страны, куда россияне смогут улететь с 1 августа
самолет, pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 24 июля, назвали три страны, в которые граждане России смогут улететь с 1 августа. Ранее стало известно о возобновлении международного авиасообщения.

Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа Российская Федерация возобновляет авиационное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Вице-премьер также напомнила, что Соединенное Королевство не закрывало свои границы. Подчеркивается, однако, что несмотря на это, всем прилетающим на британскую территорию будет необходимо пройти двухнедельный карантин.

ЕТ

Общество

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Михаил Дегтярев, только вступив в должность врио губернатора Хабаровского края, тут же предложил снизить плату за ЖКХ для малообеспеченных слоев населения. Политолог Константин Калачев оценил позицию чиновника.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью