Названы три страны, куда россияне смогут улететь с 1 августа
24 июля 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 24 июля, назвали три страны, в которые граждане России смогут улететь с 1 августа. Ранее стало известно о возобновлении международного авиасообщения.
Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа Российская Федерация возобновляет авиационное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Вице-премьер также напомнила, что Соединенное Королевство не закрывало свои границы. Подчеркивается, однако, что несмотря на это, всем прилетающим на британскую территорию будет необходимо пройти двухнедельный карантин.
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