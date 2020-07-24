Названы три страны, куда россияне смогут улететь с 1 августа

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24 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

самолет, pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 24 июля, назвали три страны, в которые граждане России смогут улететь с 1 августа. Ранее стало известно о возобновлении международного авиасообщения.

Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа Российская Федерация возобновляет авиационное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Вице-премьер также напомнила, что Соединенное Королевство не закрывало свои границы. Подчеркивается, однако, что несмотря на это, всем прилетающим на британскую территорию будет необходимо пройти двухнедельный карантин.