Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение

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24 июля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

Днем в пятницу, 24 июля, стало известно, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Соответствующее заявление сделал ранее сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Подчеркивается, что уже с субботы, 1 августа, международные авиаперелеты будут производиться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ростова-на-Дону.

Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина отметил, что решение о возобновлении международного авиасообщения было принято с учетом эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости коронавирусом нового типа, а также принципов взаимности.