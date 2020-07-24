Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
салон самолета, pixabay.com

Днем в пятницу, 24 июля, стало известно, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Соответствующее заявление сделал ранее сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Подчеркивается, что уже с субботы, 1 августа, международные авиаперелеты будут производиться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ростова-на-Дону.

Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина отметил, что решение о возобновлении международного авиасообщения было принято с учетом эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости коронавирусом нового типа, а также принципов взаимности.

ЕТ

Общество

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Михаил Дегтярев, только вступив в должность врио губернатора Хабаровского края, тут же предложил снизить плату за ЖКХ для малообеспеченных слоев населения. Политолог Константин Калачев оценил позицию чиновника.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью