Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
24 июля 2020, 13:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Днем в пятницу, 24 июля, стало известно, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Соответствующее заявление сделал ранее сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Подчеркивается, что уже с субботы, 1 августа, международные авиаперелеты будут производиться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ростова-на-Дону.
Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина отметил, что решение о возобновлении международного авиасообщения было принято с учетом эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости коронавирусом нового типа, а также принципов взаимности.
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