Грузия продлила ограничение на регулярные авиарейсы
22 июля 2020, 16:21[ «Аргументы Недели» ]
В Грузии международное регулярное воздушное сообщение не возобновится до 1 сентября, соответствующее извещение (NOTAM) на своем сайте разместило Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.
Исключение составляют полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. Авиакомпания Lufthansa со 2 августа начнет выполнять 2 рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, с 8 августа будут осуществляться рейсы в Париж авиакомпанией Air France, а Air Baltic, предварительно, начнет выполнять рейсы между Ригой и Тбилиси.
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