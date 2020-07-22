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Грузия продлила ограничение на регулярные авиарейсы

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Грузия продлила ограничение на регулярные авиарейсы
Грузия, фото: pixabay.com

В Грузии международное регулярное воздушное сообщение не возобновится до 1 сентября, соответствующее извещение (NOTAM) на своем сайте разместило Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Исключение составляют полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. Авиакомпания Lufthansa со 2 августа начнет выполнять 2 рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, с 8 августа будут осуществляться рейсы в Париж авиакомпанией Air France, а Air Baltic, предварительно, начнет выполнять рейсы между Ригой и Тбилиси.

Координационный совет Грузии по вопросам коронавируса вчера позволил спортивным болельщикам посещать открытые стадионы.

НС

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