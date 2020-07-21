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Власти Грузии позволили спортивным болельщикам присутствовать на стадионах

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Грузии позволили спортивным болельщикам присутствовать на стадионах
стадион, pixabay.com

Координационный совет Грузии по вопросам коронавируса позволил спортивным болельщикам посещать открытые стадионы. Об этом во вторник, 21 июля, заявили члены руководства после заседания совета.

Президент Федерации футбола Грузии, депутат парламента Леван Кобиашвилиход сегодня подчеркнул, что вход болельщиков на стадионы будет осуществляться строго по правилам, с учетом всех норм безопасности и исключительно после термоскрининга.

В рамках заседания также было решено усилить контроль на рыночных территориях страны и активнее проводить измерение температуры граждан.

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