Грузия переносит возобновление регулярного авиасообщения

25 июня 2020, 11:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В четверг, 25 июня, стало известно, что власти Грузии приняли решение перенести возобновление регулярного авиасообщения. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве экономики страны.
Ранее сообщалось, что грузинское руководство планировало с 1 июля возобновить регулярное авиасообщение, приостановленное ранее из-за пандемии коронавируса нового типа. Теперь власти в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации намерены сделать это не раньше конца текущего месяца.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в рамках брифинга после заседания правительства подчеркнула, что данное решение не означает, что не будут производиться чартерные рейсы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.