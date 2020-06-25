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Грузия переносит возобновление регулярного авиасообщения

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Грузия переносит возобновление регулярного авиасообщения
салон самолета, pixabay.com

В четверг, 25 июня, стало известно, что власти Грузии приняли решение перенести возобновление регулярного авиасообщения. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве экономики страны.

Ранее сообщалось, что грузинское руководство планировало с 1 июля возобновить регулярное авиасообщение, приостановленное ранее из-за пандемии коронавируса нового типа. Теперь власти в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации намерены сделать это не раньше конца текущего месяца.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в рамках брифинга после заседания правительства подчеркнула, что данное решение не означает, что не будут производиться чартерные рейсы.

ЕТ

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