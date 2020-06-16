В Грузии впервые за время пандемии за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом

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16 июня 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Тбилиси. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Грузии впервые не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

Общее число инфицированных на данный момент составляет 879. Более 140 пациентов проходят курс лечения, 724 вылечились и были выписаны из больниц, Кроме того, в режиме карантина и изоляции находятся 2 710 человек, еще 267 человек – в стационарах под наблюдением врачей.

Также сообщается, что из-за границы на лечение в Грузию были перевезены три заболевших COVID-19 гражданина.

За время пандемии в Грузии коронавирус стал причиной гибели 14 человек.