В Грузии после пандемии COVID-19 открыли внутренний туризм

В Грузии после пандемии коронавируса нового типа и введенных ограничений официально возобновился внутренний туризм. Об этом в понедельник сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Мезвришвили подчеркнула, что сегодня очень важный день. Она отметила, что государство усиленно работало с секторными специалистами с целью максимально учесть все меры безопасности для того, чтобы позволить гражданам посещать другие регионы Грузии.
Уточняется, что в масштабах всей страны открылись гостиницы, отправившие ранее запрос в Минздрав и прошедшие инспекцию.