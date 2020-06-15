В Грузии после пандемии COVID-19 открыли внутренний туризм

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15 июня 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Гергети в Грузии, pixabay.com

В Грузии после пандемии коронавируса нового типа и введенных ограничений официально возобновился внутренний туризм. Об этом в понедельник сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Мезвришвили подчеркнула, что сегодня очень важный день. Она отметила, что государство усиленно работало с секторными специалистами с целью максимально учесть все меры безопасности для того, чтобы позволить гражданам посещать другие регионы Грузии.

Уточняется, что в масштабах всей страны открылись гостиницы, отправившие ранее запрос в Минздрав и прошедшие инспекцию.