Россия может возобновить авиаперелеты в Египет и Грузию осенью

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9 июня 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Аэропорт. Фото: pixabay.com

Россия сможет возобновить международное авиасообщение с семью странами мира, среди которых несколько стран Европы, Ближнего востока и Юго-Восточной Азии в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении говорится, что точный список государств, с которыми российские авиакомпании возобновят связь, сейчас согласовывается с властями.

Кроме этого, обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет. В АТОР отметили, что это позволит решить проблему быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков, поскольку именно эти направления наиболее популярны весь год.

Ранее в АТОР спрогнозировали повышение цен на отдых в России.