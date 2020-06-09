Россия может возобновить авиаперелеты в Египет и Грузию осенью

Россия сможет возобновить международное авиасообщение с семью странами мира, среди которых несколько стран Европы, Ближнего востока и Юго-Восточной Азии в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В сообщении говорится, что точный список государств, с которыми российские авиакомпании возобновят связь, сейчас согласовывается с властями.
Кроме этого, обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет. В АТОР отметили, что это позволит решить проблему быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков, поскольку именно эти направления наиболее популярны весь год.
Ранее в АТОР спрогнозировали повышение цен на отдых в России.