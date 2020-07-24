Глава Роспотребнадзора предупредила о рисках заражения коронавирусом после открытия авиасообщения

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24 июля 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Анна Попова. Фото: сайт Кремля

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что начало возобновления международного авиасообщения не означает, что все риски, связанные с коронавирусом, уже позади.

«Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным. И мы уже говорили не один раз, что эта ситуация не будет меняться, вирус остается с человечеством как с популяцией очень и очень надолго», – сказала Попова, в очередной раз призвав россиян соблюдать меры эпидбезопасности.

Она также отметила, что иностранцы смогут попасть на рейсы в Россию, предъявив справку об отрицательном результате теста на коронавирус, полученную не более чем за трое суток до вылета. Россияне, возвращающиеся домой, должны будут предоставить анализы в течение 72 часов после прилета.