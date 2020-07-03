Попова рассказала о принципах формирования иммунитета к коронавирусу
3 июля 2020, 14:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия24
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 формируется у каждого переболевшего вне зависимости от степени тяжести заболевания.
При этом Попова подчеркнула, что в России иммунитет к коронавирусу будет сформирован ощутимо позже, чем во всем мире. «Мы значительно позже, на два месяца вступили в этот процесс, чем целый ряд стран.ю. Мы еще не знаем, и никто в мире не знает, сколько иммунитет будет длиться. Это то, что мы сейчас должны выяснить», - заявила она. Глава Роспотребнадзора добавила, что российские врачи советуют оценивать появление иммунитета не раньше, чем через 48 дней с момента заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.