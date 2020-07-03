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Попова рассказала о принципах формирования иммунитета к коронавирусу

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Попова рассказала о принципах формирования иммунитета к коронавирусу
Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 формируется у каждого переболевшего вне зависимости от степени тяжести заболевания.

При этом Попова подчеркнула, что в России иммунитет к коронавирусу будет сформирован ощутимо позже, чем во всем мире. «Мы значительно позже, на два месяца вступили в этот процесс, чем целый ряд стран.ю. Мы еще не знаем, и никто в мире не знает, сколько иммунитет будет длиться. Это то, что мы сейчас должны выяснить», - заявила она. Глава Роспотребнадзора добавила, что российские врачи советуют оценивать появление иммунитета не раньше, чем через 48 дней с момента заболевания.

АБ

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