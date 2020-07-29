В АТОР рассказали, как меняются цены на отдых в Турции

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29 июля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото:пляж, pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что цены на отдых в Турции для россиян с каждой неделей растут. По ее словам, на прошлой неделе стоимость туров была ниже прошлогодних.

«Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом, и даже чуть ниже, то с ростом спроса, с увеличением количества бронирований совершенно очевидно, что цены меняются, они растут», - пояснила она.

Ломидзе отметила, что в бюджетном сегменте цены сейчас сопоставимы с уровнем прошлого года, либо чуть выше, а в среднем и дорогом - на 10% выше, чем в 2019 г. Эксперт не исключает дальнейшее повышение цен при сохранении высокого спроса и ежедневном росте бронирований: «Россияне приобретают туры продолжительностью семь или 10 дней, особой популярностью пользуются четырехзвездочные отели».