Глава санэпидемнадзора Узбекистана заразился COVID-19
29 июля 2020, 21:34[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при кабинете министров Узбекистана Нурмат Отабеков заразился коронавирусом, заболевание проходит в легкой форме.
Отабеков 27 июля принял участие в традиционном онлайн-брифинге о ситуации с распространением коронавируса в Узбекистане, напомнили в ведомстве.
Власти Узбекистана продлили до 15 августа строгий карантин. На днях был зарегистрирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса: выявлено 678 зараженных за сутки, а число умерших достигло 121 человека. 28 июля заместитель министра финансов Узбекистана Ёркин Турсунов скончался в Ташкенте от осложнений, вызванных коронавирусом.
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