Президент Узбекистана впервые появился на публике в маске
28 июля 2020, 11:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые появился на публике в медицинской маске.
Это случилось на отчете о проводимой работе по борьбе с коронавирусом. Все чиновники, присутствовавшие на встрече, также были в защитных масках.
Накануне в Узбекистане зарегистрирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса: выявлено 678 зараженных за сутки, а число умерших достигло 121 человека. Строгий карантин, действующий в Узбекистане с 10 июля, продлен до 15 августа.
Во всех организациях максимальное количество сотрудников должны работать удаленно или уйти в отпуск, все командировки приостановлены. Запрещены свадьбы и другие семейные мероприятия.
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