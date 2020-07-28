Президент Узбекистана впервые появился на публике в маске

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28 июля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Шавкат Мирзиёев. Фото: сайт президент Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые появился на публике в медицинской маске.

Это случилось на отчете о проводимой работе по борьбе с коронавирусом. Все чиновники, присутствовавшие на встрече, также были в защитных масках.

Накануне в Узбекистане зарегистрирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса: выявлено 678 зараженных за сутки, а число умерших достигло 121 человека. Строгий карантин, действующий в Узбекистане с 10 июля, продлен до 15 августа.

Во всех организациях максимальное количество сотрудников должны работать удаленно или уйти в отпуск, все командировки приостановлены. Запрещены свадьбы и другие семейные мероприятия.