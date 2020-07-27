Власти Узбекистана продлили до 15 августа строгий карантин
27 июля 2020, 17:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Строгий карантин, действующий в Узбекистане с 10 июля, продлен до 15 августа – такое решение приняла специальная комиссия по коронавирусу.
По факту во всех организациях максимальное количество сотрудников должны работать удаленно или уйти в отпуск, все командировки приостановлены, совещания проводятся только в онлайн-формате.
Кроме этого запрещены свадьбы и другие семейные мероприятия, людям старше 65 лет рекомендуется придерживаться режима самоизоляции. В стране запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах, в выходные дни запрещено движение всех автомобилей.
Месяц назад Узбекистан планировал карантин открыть границы и начать принимать туристов, однако эпидситуация стала резко ухудшаться, и власти Узбекистана приняли решение объявить все районы страны «красной зоной».
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