Власти Узбекистана продлили до 15 августа строгий карантин

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27 июля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вокзал в Ташкенте. Фото: Pixabay

Строгий карантин, действующий в Узбекистане с 10 июля, продлен до 15 августа – такое решение приняла специальная комиссия по коронавирусу.

По факту во всех организациях максимальное количество сотрудников должны работать удаленно или уйти в отпуск, все командировки приостановлены, совещания проводятся только в онлайн-формате.

Кроме этого запрещены свадьбы и другие семейные мероприятия, людям старше 65 лет рекомендуется придерживаться режима самоизоляции. В стране запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах, в выходные дни запрещено движение всех автомобилей.

Месяц назад Узбекистан планировал карантин открыть границы и начать принимать туристов, однако эпидситуация стала резко ухудшаться, и власти Узбекистана приняли решение объявить все районы страны «красной зоной».