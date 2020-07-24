Ташкентские чиновники публично извинились за ситуацию с коронавирусом

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24 июля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ташкент. Фото: сайт мэрии Ташкента

Руководители 11 районов Ташкента в прямом эфире местного телеканала принесли горожанам извинения за слабую подготовку к пандемии, признав свою вину в ухудшении эпидобстановки в столице Узбекистана.

По словам столичных чиновников, в каждом районе созданы Covid-центры с необходимым оборудованием, подготовлены трехмесячные запасы лекарств и продуктов, создаются круглосуточные мобильные бригады при поликлиниках, каждой поликлинике предоставлены по 2-3 машины скорой помощи.

Тем не менее, этого оказалось недостаточно, за что чиновники и принесли свои извинения горожанам. Судя по тому, что пишут жители Ташкента в соцсетях, извинения не были приняты. Люди заявляют о взяточничестве представителей власти, нехватке лекарств и продуктов.