Ташкентские чиновники публично извинились за ситуацию с коронавирусом
24 июля 2020, 20:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Руководители 11 районов Ташкента в прямом эфире местного телеканала принесли горожанам извинения за слабую подготовку к пандемии, признав свою вину в ухудшении эпидобстановки в столице Узбекистана.
По словам столичных чиновников, в каждом районе созданы Covid-центры с необходимым оборудованием, подготовлены трехмесячные запасы лекарств и продуктов, создаются круглосуточные мобильные бригады при поликлиниках, каждой поликлинике предоставлены по 2-3 машины скорой помощи.
Тем не менее, этого оказалось недостаточно, за что чиновники и принесли свои извинения горожанам. Судя по тому, что пишут жители Ташкента в соцсетях, извинения не были приняты. Люди заявляют о взяточничестве представителей власти, нехватке лекарств и продуктов.
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