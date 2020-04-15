Певица Севара работает волонтером в Едином координационном центре Ташкента в период пандемии

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 апреля 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Sputnik

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Известная певица Севара Назархан уже несколько дней работает волонтером в Едином координационном центре помощи социально незащищенным категориям граждан в Ташкенте. В центр поступает информация о тех, кто нуждается в продуктах или лекарствах, а затем волонтеры развозят посылки от спонсоров по адресам.

"Многие думают, что сюда может попасть любой человек. Это не так. Большинство операторов-волонтеров медики, и с людьми они разговаривают именно как врачи. Важна и психологическая помощь. Я решила для себя, что хочу помочь. Приходится работать в темпе – звонков очень много, ты должен ничего не упустить, узнать всю информацию, быстро суметь ответить и на русском, и на узбекском языке. Но теперь я вошла в ритм", — рассказала Севара изданию Спутник.

Сама артистка призывает отнестись к эпидемии философски и предлагает воспринимать её, как испытание, посланное Всевышним, "как домашнее задание, которое нужно прилежно сделать, чтобы побороть беду и самому стать лучше".

"Надо просто заняться самим собой, начать с себя. Если это испытание нам послано, каждой с этой задачкой справляется сам, и никаких подсказок не будет. Я, к примеру, решила, что должна находиться тут и работать вместе со всеми", — заключила она.