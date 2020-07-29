В Европе вынуждены выкупать у США лекарство от коронавируса

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29 июля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Евросоюз объявил о намерениях купить препарат от коронавируса. Однако рассчитывать на многое континент не может. Почти все запасы лекарства до октября скупили Соединенные Штаты. Европа может рассчитывать только на ограниченную партию.

Это согласие мало что значит. Евросоюз решил выделить 63 миллиона евро на закупку препарата Ремдесивир. Этих денег хватит на 30 тысяч пациентов. Но больше купить в Европе и не смогут.

«Этот противовирусный препарат является единственным препаратом, разрешенным в ЕС для лечения пациентов с тяжелыми симптомами Covid-19, но почти все доступные поставки уже закуплены Соединенными Штатами», — сообщает британская пресса.

Ранее Соединенные Штаты уже подписали соглашение с компанией-производителем о закупке 500 000 доз. Это почти весь запас препарата до октября.

Впрочем, для Европы эти ограничения не критичны. Там сумели взять на контроль распространение коронавируса. Ситуация стабилизировалась. Хотя уже появляются намеки на вторую волну.