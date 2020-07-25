Трамп заявил, что США скупили 90% запасов препарата против коронавируса

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25 июля 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Дональд Трамп, Facebook

Президент США Дональд Трамп рассказал, что власти купили 90% мировых запасов производимого в стране лекарства «Ремдесивир» для лечения новой коронавирусной инфекции. Известно, что в Штатах напряженная эпидемиологическая обстановка.

«Моя администрация забронировала 90% мировых поставок препарата "Ремдесивир", который оказывает большое влияние на лечение от коронавируса», - подтвердил он.

Отмечается, что в конце июня США скупили около 500 тысяч доз - 90% запаса препарата на три месяца. Эксперты не исключили, что таким образом Вашингтон ограничил доступ других стран к лекарству.

Ранее Дональд Трамп заявил, что для России "настали трудные времена" из-за коронавируса нового типа.