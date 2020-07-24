Трамп заявил, что для России из-за пандемии COVID-19 «настали трудные времена»

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24 июля 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал резонансное заявление. По словам американского лидера, для Российской Федерации "настали трудные времена" из-за коронавируса нового типа.

Дональд Трамп напомнил, что разговаривал по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам лидера США, Россия в настоящий момент переживает "трудные времена" в связи с пандемией COVID-19. "Особенно Москва", – заключил американский президент.

Отметим, что сейчас РФ находится на четвертом месте по количеству зараженных коронавирусной инфекцией, а США – на первом.