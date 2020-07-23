Путин и Трамп сегодня по телефону обсудили несколько тем

В четверг, 23 июля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Лидеры России и США обсудили несколько важных тем.
Путин и Трамп обсудили проблематику "стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности".
В пресс-службе Кремля сообщили, что "подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, в ом числе тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил надежду, что получится избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией и Китаем. Он рассчитывает на прогресс на переговорах по контролю над вооружениями в Вене, - сообщила пресс-служба администрации Трампа.
Также отмечено большое значение российской инициативы о проведении саммита стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.
В ходе разговора Путина с Трампом затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы.
Лидеры РФ и США выразили обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия.
Путиным и Трампом дана позитивная оценка усилиям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.