Путин и Трамп сегодня по телефону обсудили несколько тем

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23 июля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

В четверг, 23 июля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Лидеры России и США обсудили несколько важных тем.

Путин и Трамп обсудили проблематику "стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности".

В пресс-службе Кремля сообщили, что "подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, в ом числе тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил надежду, что получится избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией и Китаем. Он рассчитывает на прогресс на переговорах по контролю над вооружениями в Вене, - сообщила пресс-служба администрации Трампа.

Также отмечено большое значение российской инициативы о проведении саммита стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.

В ходе разговора Путина с Трампом затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Лидеры РФ и США выразили обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия.

Путиным и Трампом дана позитивная оценка усилиям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.