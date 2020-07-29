Вычислен возможный срок начала наступления армии Украины на республики Донбасса

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29 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА «Новый День»

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, проговорился о возможном сроке начала военного наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

РИА «Новый День» привело заявление Данилова о том, что киевские власти «дали попытку нашему противнику еще раз, мирным способом, мирным путем уйти из нашей страны». Также в процитированной публикации отмечается, что секретарь Совнацбеза напомнил об обещании, данном президентом Владимиром Зеленским перед нормандским саммитом, состоявшимся 9 декабря 2019 года. Зеленский сказал, что «включит план Б», если за год не удастся урегулировать конфликт в Донбассе. Авторы издания предположили, что под «планом Б» подразумевается наступательная операция, которая может начаться после 9 декабря 2020-го.

Ранее в среду сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский призвал президента Украины уйти в отставку ради спасения Украины от краха.