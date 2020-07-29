Экс-депутат Рады призвал ежедневно уничтожать русских и их «наемников» в Донбассе

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29 июля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина одержит полную победу в «войне» с Россией после проведения парада на территории Москвы. С соответствующим заявлением выступил бывший депутат Верховной Рады, участник силовой операции Киева в Донбассе Андрей Тетерук.

Как пишет «ПолитНавигатор», экс-парламентарий призвал к ежедневному уничтожению русских и их «наемников» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Тетерук добавил, что войны заканчиваются парадом победы в столице страны, начавшей агрессию.

Согласно позиции официального Киева, РФ оказывает прямую военную помощь силам республик Донбасса. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине пообещали возможный «неожиданный» ответ на осенние учения российской армии.