Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Экс-депутат Рады призвал ежедневно уничтожать русских и их «наемников» в Донбассе

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-депутат Рады призвал ежедневно уничтожать русских и их «наемников» в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина одержит полную победу в «войне» с Россией после проведения парада на территории Москвы. С соответствующим заявлением выступил бывший депутат Верховной Рады, участник силовой операции Киева в Донбассе Андрей Тетерук.

Как пишет «ПолитНавигатор», экс-парламентарий призвал к ежедневному уничтожению русских и их «наемников» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Тетерук добавил, что войны заканчиваются парадом победы в столице страны, начавшей агрессию.

Согласно позиции официального Киева, РФ оказывает прямую военную помощь силам республик Донбасса. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине пообещали возможный «неожиданный» ответ на осенние учения российской армии.

ДЦ

Происшествия

Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Задержанные 33 иностранных боевика - россияне, утверждают в Белоруссии

Правоохранительные органы Белоруссии объявили о задержании 33 "российских боевиков" из частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью