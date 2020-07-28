Китайская реклама вызвала переполох в США

Соединенные Штаты были накрыты волной переполоха. Ее вызвала рекламная хитрость. Во всем обвинили китайцев.
Это дело даже расследовала полиция. Американцы начали получать посылки с семенами из Китая. Сами домовладельцы их не заказывали. Сначала подарки вызвали недоумение у их получателей. Потом уже посылками заинтересовался американский минсельхоз.
«Таинственные пакеты семян, которые прибывали из Китая в дома по всей Америке, побудили Министерства сельского хозяйства по меньшей мере в 31 штате выдавать предупреждения против их посадки», — сообщил телеканал Fox news: «Судя по фотографиям и заявлениям официальных лиц, пакеты были отправлены государственной почтовой компанией Китая и содержат китайские надписи на внешней стороне».
Китайские семена показались опасными. Местные специалисты по сельскому хозяйству решили, что посылки содержать вредные сорта культур. А тем временем полиция занялась собственным расследованием.
«Мы провели некоторые расследования, и оказалось, что эти семена связаны с онлайн-мошенничеством под названием «чистка щеткой», – сообщило полицейское управление Уайтхауса в Огайо: «Этот прием поставщиков, который используется для повышения рейтинга продукта. Производители отправляют недорогой продукт случайному получателю, а затем пишут положительные отзывы от его имени».
Сейчас Соединенные Штаты живут в эпоху очередного витка напряженности в отношениях с Китаем. Поэтому тема «виноват Китай» там весьма популярна.