Китайская реклама вызвала переполох в США

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28 июля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser_Cbp Photos

Соединенные Штаты были накрыты волной переполоха. Ее вызвала рекламная хитрость. Во всем обвинили китайцев.

Это дело даже расследовала полиция. Американцы начали получать посылки с семенами из Китая. Сами домовладельцы их не заказывали. Сначала подарки вызвали недоумение у их получателей. Потом уже посылками заинтересовался американский минсельхоз.

«Таинственные пакеты семян, которые прибывали из Китая в дома по всей Америке, побудили Министерства сельского хозяйства по меньшей мере в 31 штате выдавать предупреждения против их посадки», — сообщил телеканал Fox news: «Судя по фотографиям и заявлениям официальных лиц, пакеты были отправлены государственной почтовой компанией Китая и содержат китайские надписи на внешней стороне».

Китайские семена показались опасными. Местные специалисты по сельскому хозяйству решили, что посылки содержать вредные сорта культур. А тем временем полиция занялась собственным расследованием.

«Мы провели некоторые расследования, и оказалось, что эти семена связаны с онлайн-мошенничеством под названием «чистка щеткой», – сообщило полицейское управление Уайтхауса в Огайо: «Этот прием поставщиков, который используется для повышения рейтинга продукта. Производители отправляют недорогой продукт случайному получателю, а затем пишут положительные отзывы от его имени».

Сейчас Соединенные Штаты живут в эпоху очередного витка напряженности в отношениях с Китаем. Поэтому тема «виноват Китай» там весьма популярна.