«Конец будет для всех». Американо-китайская война может положить конец цивилизации

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28 июля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Китай и США давно находятся на грани серьёзного конфликта. Худшим ударом по партнёрству двух государств стала коронавирусная пандемия.

Хождение вируса по всему земному шару окончательно разрушило отношения между странами. В начале мая 2020 года Дональд Трамп и Майк Помпео официально объявили о том, что вину за вторжение «ковида» полностью несёт правительство Си Цзиньпина. Китайское руководство обвинило США в лживой информации и в провокациях. Многие военные уже готовились к возможной эскалации конфликта. Армии обеих стран были готовы столкнуться друг с другом. Но вскоре всё ненадолго затихло, так как Трамп заявлял, что не хочет войны, а власти Поднебесной в свою очередь утверждали, что не желают вреда американцам.

В нынешние дни обстановка намного ухудшилась. В начале месяца Си Цзиньпин полностью ликвидировал «полунезависимость» Гонконга, полностью подчинив его своему руководство. А буквально два дня назад в американском Хьюстоне закрылось генеральное консульство КНР из-за возможных хакерских атак. Американцы обвиняют китайских взломщиков в попытке похищения данных о разрабатываемой вакцине от коронавируса. Трамп продолжает настаивать на непосредственной вине Китая в распространении Covid-19.

К тому же правительство США обвинило ВОЗ в пособничестве Си Цзиньпину и полностью прекратило финансирование данной структуры. Мир снова встал на пороге большой войны. Но если полномасштабный конфликт всё-таки случится, он может навечно положить конец человеческой цивилизации. Никто не знает, на что ещё пойдёт Си Цзиньпин ради укрепления собственной власти. Вполне вероятно, что вспыхнувшая война приведёт Землю к масштабной ядерной катастрофе. В таком случае любой коронавирус покажется для человечества лишь обычной лёгкой простудой.