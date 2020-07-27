Китай ответил США захватом американского консульства
27 июля 2020, 16:02[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: youtube
Американская миссия выселена из консульства в Ченду. Таким стал ответ Пекина на аналогичные действия Вашингтона. Ранее американские власти выгнали китайских дипломатов из консульства в Хьюстоне.
В здании бывшего американского посольства в Чэнду флаг уже приспущен. Люди фотографируются на фоне строения. Пекин выселил американских дипломатов.
«Представители властей вошли через главный вход и захватили здание», — сообщает западная пресса и поясняет: «В пятницу Китай приказал закрыть китайское консульство в Хьюстоне, обвинив Вашингтон в ухудшении американо-китайских отношений».
Из Хьюстона Пекин вывел своих дипломатов после требований Вашингтона. Белый дом потребовал от китайцев оставить помещения, назвав хьюстонское консульство шпионской столицей Китая.
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