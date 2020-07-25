США вломились в китайское консульство

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25 июля 2020, 23:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

Белый дом на фото pixabay.com

Консульство Китая в американском Хьюстоне подверглось взлому со стороны американских силовиков. Вашингтон назвал его центром шпионажа.

Двери китайского консульства были взломаны уже после того, как дипломаты Поднебесной покинули здание. Такое требование выставил Пекину Вашингтон. Через сорок минут после истечения срока ультиматума, в консульство начали ломиться силовики.

«Соединенные Штаты выставили требование о закрытии консульства в Хьюстоне в течение 72 часов», — сообщил телеканал Fox news: «Утверждается, что китайские агенты пытались украсть данные с объектов в Техасе, в числе которых техасская медицинская система A&M и центр рака техасского университета в Хьюстоне».

Удалось ли что-либо найти взломщикам, не сообщается. Скорее всего, все мало-мальски важное в консульстве удалили. Во вторник спасатели зафиксировали пожар во внутреннем дворе консульского объекта. Все последние дни в консульстве упаковывали вещи и занимались их погрузкой в фургоны.

В последнее время отношения между Вашингтоном и Пекином сильно ухудшились. Соединенные Штаты даже начали угрожать Китаю военными кораблями.